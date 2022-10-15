Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15 октября, 20:30

Общество

Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации

Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации

"My name is Moscow": Австралия

"ГОСТ шоу": выбираем брауни из магазина

"The City. Едим": блюда на огне, часть вторая

"Куки-внуки": кошари

"Москва глазами": экосексуал

"Специальный репортаж": аварийный выход

"Познавательный фильм": я дикарка, часть 1

Московский зоопарк показал, как проходят тренировки у медведя Диксона

В СПЧ предложили предоставлять отсрочку от мобилизации многодетным отцам

Отцы трех и более детей в возрасте до 16 лет получат право на отсрочку от частичной мобилизации. Ранее это правило распространялось только на тех, у кого несовершеннолетних детей не менее четырех. Вопрос был проработан депутатами Госдумы совместно с министерством обороны России.

Решение уже направлено в военные комиссариаты страны. Между тем в Москве получившие повестку и добровольцы продолжают прибывать в военкоматы и на временные пункты призыва. Как проходит частичная мобилизация? И кто может получить отсрочку? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика