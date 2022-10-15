Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации

Отцы трех и более детей в возрасте до 16 лет получат право на отсрочку от частичной мобилизации. Ранее это правило распространялось только на тех, у кого несовершеннолетних детей не менее четырех. Вопрос был проработан депутатами Госдумы совместно с министерством обороны России.

Решение уже направлено в военные комиссариаты страны. Между тем в Москве получившие повестку и добровольцы продолжают прибывать в военкоматы и на временные пункты призыва. Как проходит частичная мобилизация? И кто может получить отсрочку? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.