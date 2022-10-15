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16:30

Общество

В СПЧ предложили предоставлять отсрочку от мобилизации многодетным отцам

В СПЧ предложили предоставлять отсрочку от мобилизации многодетным отцам

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Отсрочку от частичной мобилизации для многодетных отцов предложили прописать в законе

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Отсрочку от частичной мобилизации для многодетных отцов предложили прописать в законе

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Отсрочку от частичной мобилизации для многодетных отцов предложили прописать в законе. Речь идет о тех, у кого есть три и больше детей в возрасте до 16 лет. Закрепить норму предлагает Совет по правам человека при президенте.

В Москве получившие повестку и добровольцы продолжают прибывать в военкоматы и на временные пункты призыва. Как проходит частичная мобилизация? И кто может получить отсрочку? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоРоман КарловДарья Крамарова
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