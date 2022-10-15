Мобилизованных проводили в учебные центры под Калининградом

Под ставший уже традиционным марш "Прощание Славянки" под Калининградом проводили в учебные центры мобилизованных. 150 человек прошли индивидуальную подготовку на полигонах Балтийского флота, а теперь у них начнется боевое слаживание: занятия в составе взводов и батарей. Военнослужащие будут осваивать боевую технику и вооружение. Это уже четвертая группа, отправленная из региона.

Еще три жилые новостройки сданы в Мариуполе. Туда смогут переехать 250 семей. Квартиры с полной отделкой уже готовы к проживанию. Благоустроена и придомовая территория. Кварталы воссстанавливают военные строители. Всего в микрорайоне будет 12 пятиэтажек, рядом строятся детский сад и школа. Завершают работы и в республиканском спасательном центре МЧС. Он состоит из 11 зданий и включает стоянку для спецтехники, склады, заправку и кинологическую станцию.

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