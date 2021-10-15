Почти 120 обращений о неуплате отцами алиментов на детей поступило с начала года – Потяева

Почти 120 обращений о неуплате отцами алиментов на детей поступило в этом году уполномоченному по правам человека в Москве. Об этом Татьяна Потяева сообщила на пресс-конференции, приуроченной ко Дню отца. В этом году 17 октября в России праздник отметят впервые.

Москвичам напомнили о культуре отцовства, а также рассказали о работе Совета отцов, который действует при Уполномоченном по правам ребенка в Москве.

Омбудсмен также добавила, что уже несколько лет в столице обсуждается тема создания алиментного фонда, чтобы ребенок не испытывал никаких трудностей, если отец не выполняет свои обязанности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.