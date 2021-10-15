В столичной гимназии имени Грибоедова прошел концерт в честь Дня учителя. 45 лет назад эту школу прославил фильм Владимира Меньшова "Розыгрыш".

В концерте принял участие актер Дмитрий Харатьян, для которого этот фильм стал дебютным.

"В 1976 году в этой школе снимались фрагменты фильма "Розыгрыш", моего первого фильма. Это моя первая роль, в первом фильме Владимира Валентиновича Меньшова, моего первого учителя", – рассказал Харатьян.

Актер поздравил всех учителей с праздником и отметил, что это одна из самых важных, самых необходимых и самых духовных профессий, которая учит людей быть людьми, прививает вкус, развивает мировоззрение и формирует личность человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.