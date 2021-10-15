С 17 октября в РФ вступят в силу новые правила вывоза детей за границу

В России с 17 октября вступят в силу новые правила вывоза детей за границу. Об этом сообщили в МВД.

Теперь если кто-то из родителей не согласен, он может запретить второму вывозить ребенка в конкретные страны и на определенное время. Срок отработки таких заявлений сократят до 2 дней. Раньше на это уходило 5 дней.

Новые правила также разрешают отзывать подобные заявления. На территории России это можно сделать в отделах полиции, за границей – в посольствах и консульствах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.