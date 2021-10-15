Около 1 млн россиян приняли участие в переписи населения на портале госуслуг

1 миллион человек уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. Люди прошли анкетирование онлайн на портале госуслуг. Об этом сообщили в Минцифры.

Перепись стартовала 15 октября и продлится месяц, до 14 ноября.

Принять участие можно разными способами. Стандартный – дождаться, когда переписчик придет домой. Также на сайте госуслуг уже появилась специальная форма. Кроме того, можно самостоятельно прийти на участок и заполнить анкету там.

В переписи могут принять участие все, кто живет в России вне зависимости от гражданства.

Всего переписчики должны обойти более 23 миллионов домов. Об этом рассказали в Росстате. Сама процедура не займет много времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.