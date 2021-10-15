В Москве выявили 6 631 новый случай COVID-19

В Москве за сутки выявили 6 631 новый случай COVID-19. Выздоровели за это время 3 756 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус подтвердился еще у 2 110 человек, выписали при этом 1 566 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 32 196 новых случаев коронавируса. При этом в 2 909 (9,0%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 7 925 176 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Магаданской и Сахалинской областях – 0,19%, Камчатском крае – 0,2%, республиках Алтай, Тыва и в Бурятии – 0,21%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.