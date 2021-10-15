В Москве заметили такси с плюшевым тигром на крыше

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

На столичных дорогах заметили такси с плюшевым тигром на крыше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.