В России выявили максимум смертей за сутки от коронавируса

Третьи сутки подряд в России обновляются антирекорды по смертности от ковида. За сутки погибли 986 человек. Медикам старшего возраста, которые уходили на самоизоляцию из-за рисков для здоровья, предлагают вакцинироваться и вернуться на работу.

Число заразившихся коронавирусом в Москве выросло более чем на 6 700 за сутки. Такой резкий рост заражений связывают, в первую очередь, с поведением населения и низкими темпами вакцинации.

Среди пожилых москвичей привита только треть. Однако они входят в основную группу риска. Стимулировать горожан решили и розыгрышем 10 квартир, среди тех, кто получит вакцину в течение пяти недель. Первый розыгрыш состоится 27 октября, в прямом эфире телеканала Москва 24.