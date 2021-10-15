В России стартовала перепись населения

В пятницу, 15 октября, стартовала Всероссийская перепись населения. Чтобы не попасться на удочку аферистов, можно поучаствовать в ней без третьих лиц, и не выходя из дома. Для этого нужно самостоятельно ответить на вопросы на портале госуслуг. Интерактивная форма там уже появилась.

В анкете 33 вопроса. На ответ обычно уходит 20 минут. Также анкета есть в офисах "Мои документы".

Если вы решили дождаться переписчика, узнать его можно по экипировке. На нем должен быть жилет, фирменный шарф, сумка, брендированный планшет и документы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.