В России пешеходов начали штрафовать за отсутствие светоотражающих полосок на одежде

По всей России ГИБДД проводит рейды. Уже спрашивают не с водителей, а с пешеходов – они должны быть заметны на дороге. Для этого рекомендуют использовать светоотражающие элементы. К примеру, фигуру в темном костюме водитель едва различит в дождь, а наличие так называемого флика делает человека заметным метров за 100.

Оказалось, что для многих такие требования инспекторов стали сюрпризом. За желание слиться с дорогой и оставаться в тени придется заплатить штраф 500 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.