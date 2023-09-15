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15 сентября, 13:30

Общество

Сотрудники налоговой службы возложили цветы на Поклонной горе

Сотрудники налоговой службы возложили цветы на Поклонной горе

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Сотрудники налоговой службы собрались на Поклонной горе, чтобы почтить память павших в ходе Второй мировой войны и возложить цветы к Вечному огню. Памятная дата – день окончания Второй мировой войны, который отмечают 3 сентября, – была установлена в РФ в апреле 2022 года.

Как отметили в УФНС России по Москве, с первого дня войны и до ее окончания в тылу трудились дети и женщины, отдавая все силы для приближения победы.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память павших. Всех тех, кто отдал жизнь за нашу родину, за тех, кто защищал мирное небо. Для того чтобы мы с вами спокойно ходили по нашей земле, дышали, растили детей, внуков. Объявляется минута молчания", – сказала руководитель управления налоговой службы России по Москве Марина Третьякова.

На церемонии также выразили благодарность участникам специальной военной операции на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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