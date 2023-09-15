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15 сентября, 07:15

Общество

В РФ могут ввести штраф за отказ в рассмотрении жалоб потребителей

В РФ могут ввести штраф за отказ в рассмотрении жалоб потребителей

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В России могут ввести штраф за отказ в рассмотрении жалоб потребителей. Так, если человек заявил о нарушениях представителю компании или оставил запись в книге жалоб, а после этого ничего не произошло, то должностных лиц предлагается наказывать на 30 тысяч рублей, а компании – на 300 тысяч рублей.

Поправки внесены Госдумой РФ в закон, который предусматривает штрафовать компании и за навязывание дополнительных услуг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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