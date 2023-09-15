В РФ могут ввести штраф за отказ в рассмотрении жалоб потребителей

В России могут ввести штраф за отказ в рассмотрении жалоб потребителей. Так, если человек заявил о нарушениях представителю компании или оставил запись в книге жалоб, а после этого ничего не произошло, то должностных лиц предлагается наказывать на 30 тысяч рублей, а компании – на 300 тысяч рублей.

Поправки внесены Госдумой РФ в закон, который предусматривает штрафовать компании и за навязывание дополнительных услуг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.