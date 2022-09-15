Москвичам рассказали о видимости на дорогах и погоде на 16 сентября

Москвичи сообщили о густом тумане в столице 15 сентября. Во второй половине дня туман в столице рассеялся.



Погода постепенно стала меняться. Последняя на этой неделе гроза прогнозируется в Москве в пятницу, 16 сентября, при этом потеплеет до 20 градусов. Что с видимостью на дорогах и какая обстановка в городе? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.