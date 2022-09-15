Распродажа в Massimo Dutti и Zara Home может начаться уже в конце осени

Распродажа в Massimo Dutti, Zara Home и Oysho может начаться уже в конце осени. Об этом написали "Известия" со ссылкой на президента Союза торговых центров.

По его информации, владельцы торговых площадей ведут переговоры с компанией Inditex, которой принадлежат бренды. После распродажи Massimo Dutti, Zara Home и Oysho могут уйти из России. А вот другие марки компании могут открыться в марте, но под новыми вывесками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.