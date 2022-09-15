Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на 16 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на пятницу, 16 сентября, из-за ветра и дождя, сообщили в Гидрометцентре.

Два административных протокола составили на водителя, который повредил восемь машин за рулем каршеринга в Измайлове. Об этом рассказали в ГИБДД.

На московских дорогах вечером 15 сентября обещают 7–8 баллов. На общественном транспорте будет быстрее, заявили в Дептрансе.