Очереди у кассы авиакомпании Turkish Airlines на Валовой улице не уменьшились, несмотря на снижение туристического потока. Люди идут в офис компании, чтобы купить или сдать билеты.

На сайте компании по-прежнему есть проблемы с оформлением, потому что транзакции по российским картам не проходят. Люди вынуждены подолгу стоять в ожидании своей очереди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.