Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра и дождя

Желтый уровень опасности из-за ветра и дождя объявлен в Москве на 16 сентября. Такое предупреждение выпустил Гидрометцентр из-за ветра и дождя.

Дожди прогнозируют с 14:00 до 21:00. А сильный ветер синоптики ожидают уже с 11:00. Отмечается, что порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду.