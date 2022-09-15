В столице улучшилась видимость после рассеивания тумана

Москвичи 15 сентября сообщили о густом тумане в столице. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях города.

Судя по кадрам, на Красной площади тумана уже нет. Аналогичная ситуация на Таганской площади. Там видимость тоже улучшилась по сравнению с утром. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.