Россияне продолжили продавать атрибутику ушедших брендов из РФ

Атрибутику ушедших брендов в России теперь продают за сотни тысяч рублей. В Сети можно найти все: от пакетика сахара до большой светящейся буквы-зазывалы.

Кто делает на этом бизнес? Откуда у них такие артефакты? И выгодно ли продавать в данный момент? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.