Москвичи сообщили о густом тумане в столице 15 сентября

Москвичи 15 сентября сообщили о густом тумане в столице. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях города.

Судя по кадрам, Останкинский район все еще окутан туманом. Однако видимость уже улучшилась. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.