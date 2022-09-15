Новости часа: синоптики сообщили, что в столичном регионе начал рассеиваться туман

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Туман накрыл Москву и область, но начинает рассеиваться. Во второй половине дня может быть солнечно, сообщили синоптики.

Родителям в столице больше не нужно приносить справки о болезни ребенка в кружки и секции. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

ЕС продлил санкции против России еще на полгода.