Столичный воздух прогреется до 15 градусов 15 сентября

В Москве 15 сентября пасмурно и сыро, поэтому горожанам напомнили о необходимости брать с собой зонты. Дождь пока шел на юго-западе столицы.

Воздух в течение дня прогреется до 15 градусов. О погоде подробнее – в эфире телеканала Москва 24.