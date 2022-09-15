Столица погрузилась в густой туман. Москва напоминала Сайлент Хилл утром 15 сентября. Горожане прислали кадры. Из окон практически ничего не видно – все было в плотной пелене.

Такая же картина была и в Московской области. Гидрометцентр объявил там желтый уровень опасности. Подмосковный Минтранс посоветовал водителям быть 15 сентября особенно внимательными и соблюдать скоростной режим.

При этом аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково работают штатно в условиях тумана, сообщили в пресс-службах авиагаваней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.