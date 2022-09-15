Ракова: в Москве больше не нужны бумажные справки по болезни ребенка для кружков и секций

Родителям московских школьников больше не нужно приносить справки о болезни ребенка в кружки и секции. Дни, на которые ребенок освобожден от занятий, теперь отображаются в электронном журнале Московской электронной школы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, эта информация теперь доступна и педагогам организаций дополнительного образования. Новая опция позволит родителям сэкономить время и исключить риск потери документов.

К началу нового учебного года электронные справки начали оформлять 35 медучреждений. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.