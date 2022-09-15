В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье 15 сентября. Причина – сильный туман.

Предупреждение продлится до 09:00, отмечает Гидрометцентр России. Видимость в некоторых районах – не большее 200 метров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.