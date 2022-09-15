Попова заявила, что в РФ не будут вводить масочный режим на федеральном уровне

Обязательный масочный режим на федеральном уровне в России вводить не будут. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Новая коронавирусная инфекция не уходит, рост в сентябре не исключен, заявила руководитель ведомства.

Также Попова рассказала о разработанных российскими учеными девяти тест-системах. Они позволяют всего за час выявить семь инфекций. Это не только актуальный COVID-19, но и гриппы, туберкулез. Четыре тест-системы уже запущены в производство. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.