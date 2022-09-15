Число беженцев с Украины выросло в 2 раза на пропускном пункте в Васильевке

Поток беженцев с Украины через пропускной пункт в Васильевке вырос почти вдвое. Как рассказали в местной администрации, люди напуганы ситуацией в Харьковской области. Там не прекращаются обстрелы боевиками жилых кварталов.

Мирные жители вынуждены жить в подвалах и других укрытиях. А тем, кто стоит в огромных очередях на пропускном пункте, представители местных властей раздают еду и воду.

Многие люди рассказали, что покидают свои дома без сожаления. От большинства хозяйств все равно уже практически ничего не осталось – все уничтожено боеприпасами ВСУ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.