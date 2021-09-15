В Москве обсудили семейную ипотеку

17:35
В Москве говорили о поддержке семей с детьми. И, в частности, обсуждали жилищный вопрос. Он стал главной темой специального круглого стола, посвященного семейной ипотеке. Вопросов для дискуссии немало. Участники разговора отметили, что купить квартиру даже в ипотеку часто проблематично из-за бюрократических проволочек.
"Как писал классик, квартирный вопрос испортил москвичей. С того времени практически ничего не изменилось. Даже ипотека не всегда доступна – либо не дают, либо это преграда для рефинансирования. Так как выделяются доли на детей. Банки боятся связываться с такими квартирами", – сказала председатель движения "Совет Матерей" России Татьяна Буцкая.
В 2018 году запустили программу семейной ипотеки по ставке до 6% годовых, а в апреле 2019 года ее условия стали доступнее. Основное изменение заключалось в том, что льготная ставка должна действовать не три, пять или восемь лет, а в течение всего срока ипотеки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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