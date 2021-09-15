Россияне рассказали, сколько тратят на свой досуг в месяц

Россияне чаще всего проводят досуг дома. Это данные исследования портала "Работа.ру".

40% опрошенных предпочитают отдыхать, не выходя из квартиры. 32% занимаются любимым хобби и чуть меньше предпочитают прогулки по паркам и набережным.

На своих детей свободное время тратят 22% среди опрошенных. Примерно столько же предпочитают поездки за город. Спортсменов среди россиян оказалось мало – только 18% идут заниматься, когда появляется свободный час-два.

Спросили людей и про траты. 35% вкладывают в свой досуг до 3 тысяч рублей в месяц, четверть – от 3 до 5 тысяч рублей. Поднять планку до 10 тысяч готовы только 22%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.