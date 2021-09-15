В Москве выявлено 1 838 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 838 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 1 430 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 790 человек, выписали при этом 887 пациентов.

За минувшие сутки в России подтвердили 18 841 новый случай коронавируса. В 1 391 (7,4%) из них не было клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 7 194 926 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,12%, Республике Алтай, Бурятии – 0,13%, Московской области, Татарстане – 0,18%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.