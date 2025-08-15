Гостей фестиваля "Москва 2030" ждут симфонический концерт и гонки дронов 16 и 17 августа. В рамках фестиваля организуют большую площадку для тренировок. В программе – спортивные шоу и встречи с чемпионами.

Кроме того, горожане могут посетить крупнейший в стране гастрономический фестиваль "Вкусы России". На ВДНХ можно попробовать национальные блюда из семидесяти шести регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.