15 августа, 22:45

Общество

В России усилили контроль на границе из-за вспышки лихорадки чикунгунья в Китае

В России усилили контроль на границе из-за вспышки лихорадки чикунгунья в Китае

Завозных случаев лихорадки чикунгунья в России пока не было зарегистрировано, однако потенциальная угроза сохраняется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что на границе работает система "Периметр", способная выявить признаки инфекций на ранней стадии. Эксперты порекомендовали туристам, отправляющимся в регионы с активными вспышками, использовать репелленты и следить за сообщениями местных властей.

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что массовых отмен поездок в азиатские страны пока нет, но за ситуацией продолжают следить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоАлексей ПименовЕкатерина ЕфимцеваРумина Кенжалиева

