15 августа, 22:45Общество
В России усилили контроль на границе из-за вспышки лихорадки чикунгунья в Китае
Завозных случаев лихорадки чикунгунья в России пока не было зарегистрировано, однако потенциальная угроза сохраняется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что на границе работает система "Периметр", способная выявить признаки инфекций на ранней стадии. Эксперты порекомендовали туристам, отправляющимся в регионы с активными вспышками, использовать репелленты и следить за сообщениями местных властей.
Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что массовых отмен поездок в азиатские страны пока нет, но за ситуацией продолжают следить.
