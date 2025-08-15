В России усилили контроль на границе из-за вспышки лихорадки чикунгунья в Китае

Завозных случаев лихорадки чикунгунья в России пока не было зарегистрировано, однако потенциальная угроза сохраняется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что на границе работает система "Периметр", способная выявить признаки инфекций на ранней стадии. Эксперты порекомендовали туристам, отправляющимся в регионы с активными вспышками, использовать репелленты и следить за сообщениями местных властей.

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что массовых отмен поездок в азиатские страны пока нет, но за ситуацией продолжают следить.

