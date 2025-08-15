Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 08:00

Общество

Астрологи представили гороскоп для всех знаков зодиака на 15 августа

Астрологи подготовили рекомендации для всех 12 знаков зодиака на 15 августа.

Для овнов откроются неожиданные возможности, а тельцам посоветовали обратить внимание на финансовые вопросы. Близнецы проведут день в общении, а раки смогут посвятить время самоанализу.

Львы должны проявить лидерские качества, девам стоит заняться рутинными делами, а весам – уделить внимание отношениям. Скорпионам сегодня важны терпение и выдержка.

Стрельцы смогут отправиться в путешествие, козероги – проявить настойчивость, а водолеи довериться своей интуиции. Рыбы проведут день, занимаясь творчеством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

