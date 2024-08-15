Певица Юта выступила в "Музеоне" в рамках форума "Москва 2030"

Заслуженная артистка России Юта выступила в "Музеоне" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Певица также пообщалась с гостями и рассказала про концерты, которые она проводит для военных в зоне спецоперации.

Автор и исполнитель песен "Струна", "Любимый мой", "Хмель и Солод", "Жили-Были" и других выступала в Донбассе с 2014 года. Певица рассказала, что планирует снова приехать в зону СВО с новым альбомом, посвященным российским бойцам.

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