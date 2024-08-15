Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 августа

Москвичи собирают для пострадаших из Курской области гуманитарную помощь. При этом многие решили самостоятельно отправиться на службу. Они приходят в центр отбора на улице Яблочкова, который работает без перерыва по принципу одного окна.

Заключить контракт для участия в спецоперации могут не только россияне, но и иностранцы. При этом записываться на прием предварительно не нужно. Необходимо иметь при себе паспорт, военный билет, а также диплом или аттестат и свидетельства о браке и рождении детей.

Выступить перед бойцами, которые отправляются в зону СВО приехала народная артистка России Надежда Крыгина. Она исполнила самые трогательные и глубокие произведения.

Вместе с ней к пункту прибыли Мария Беляева и Александр Усков, которые участвуют в культбригаде Москонцерта. С 2022 года они регулярно выезжают в зону спецоперации с концертами для военнослужащих.

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