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15 августа, 18:15

Общество

Экипаж и пассажиры Airbus А321 отметили пятилетие своего спасения

Экипаж и пассажиры Airbus А321 отметили пятилетие своего спасения

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Экипаж и пассажиры лайнера, который аварийно сел под Жуковским в 2019 году, отметили пятилетие своего спасения и вспоминали, как это было. Местом встречи стало то самое кукурузное поле, на которое приземлился Airbus А321.

Борт столкнулся со стаей птиц, после чего двигатели отказали. Пилот Дамир Юсупов смог посадить самолет, в результате жесткой посадки никто не погиб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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