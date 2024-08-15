Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 13:45

Общество

В Москве начали массово скупать зонты

В Москве начали массово скупать зонты

Ясная погода установилась в Москве 15 августа

Сергей Собянин: чемпионат "Абилимпикс" пройдет в Москве с 26 по 29 октября

Более 300 тонн гуманитарной помощи направили жители столицы в Курскую область

Жители подмосковного ЖК "Новые Вешки" заблокировали вход в котельную трактором

"Атмосфера": 20 градусов ожидается в Москве вечером 15 августа

Столичные власти направили в Курскую область спецтехнику и 300 тонн продуктов

Новости часа: более 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента полного запуска

Супербактерию клебсиеллу выявили в 16 странах

Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону

Июнь этого года в Москве стал самым дождливым за всю историю наблюдений. В связи с этим в столице начали массово скупать зонты.

Пик роста цен на зонт был зафиксирован в июле, в среднем продажи выросли на 40%. Вместе со спросом, ожидаемо, выросла цена – примерно на 12 %: простой зонт стоит около тысячи.

В этом году эту услугу по аренде зонта начали тестировать в Московском метрополитене. Принцип работы такой: арендовал – попользовался – вернул.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика