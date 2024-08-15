В Москве начали массово скупать зонты

Июнь этого года в Москве стал самым дождливым за всю историю наблюдений. В связи с этим в столице начали массово скупать зонты.

Пик роста цен на зонт был зафиксирован в июле, в среднем продажи выросли на 40%. Вместе со спросом, ожидаемо, выросла цена – примерно на 12 %: простой зонт стоит около тысячи.

В этом году эту услугу по аренде зонта начали тестировать в Московском метрополитене. Принцип работы такой: арендовал – попользовался – вернул.

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