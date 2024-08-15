Столичные власти направили в Курскую область спецтехнику и 300 тонн продуктов

Москвичи продолжают активно нести вещи и предметы первой необходимости в пункты сбора помощи для жителей Курской области. По просьбе региональных властей столица направила в пострадавшие районы спецтехнику, свыше 300 тонн продуктов, одежду и предметы гигиены.

Как рассказали волонтеры штаба "Москва помогает", партия с необходимыми вещами весом в две тонны отправилась в начале августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

