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15 августа, 07:45

Общество

Химик рассказала, как лучше избавиться от накипи

Химик рассказала, как лучше избавиться от накипи

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Средства от накипи делятся на сухие и жидкие. К сухим относятся порошки и таблетки. К жидким – жидкости. Первые нужно растворять в воде либо перед очисткой бытовых приборов, либо уже в процессе. Химик Александра Франц считает, что сухие средства лучше справляются с застарелой накипью.

По словам эксперта, важно обращать внимание на состав средства. К самым эффективным антинакипинам относят те, в которых есть кислота или комплекс таких кислот, как муравьиная, сульфаминовая или лимонная.

Франц подчеркнула, что важно помнить о мерах предосторожности во время использования таких средств. Перед началом работы следует надеть перчатки, а после – несколько раз промыть приборы водой, чтобы не осталось средства на поверхности кастрюли или чайника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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