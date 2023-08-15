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15 августа, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

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Новости часа: жителей Подмосковья предупредили о высоком риске лесных пожаров

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Более 14 тыс человек обратились за медпомощью из-за укусов клещей в Подмосковье

Сергей Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе, где поделился планами по развитию Москвы. Участниками встречи стали известные деятели культуры, врачи, учителя, спортсмены.

Строители завершили монтаж эстакад через МЦК. Они станут частью Московского скоростного диаметра, его южного направления. Массивные сооружения строили прямо над путями, но при этом движение поездов останавливать не пришлось. Запуск нового участка позволит разгрузить третье кольцо, а также предельно загруженные магистрали.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием услуг Red Wings. Сотни пассажиров авиакомпании почти сутки не могут вылететь в Египет. И это не единственный проблемный рейс за последнее время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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