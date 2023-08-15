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15 августа, 23:00

Общество

Почти 15 тыс человек пострадали от укусов клещей в Подмосковье

Почти 15 тыс человек пострадали от укусов клещей в Подмосковье

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Более 14 тыс человек обратились за медпомощью из-за укусов клещей в Подмосковье

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Более 14 тысяч человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей в Подмосковье с начала сезона. По данным Роспотребнадзора, 4 тысячи детей и 10,5 тысячи взрослых пострадали от укусов этих насекомых. В ведомстве также отметили, что в 2023 году зарегистрирован 131 случай болезни Лайма, переносчиками которой считаются клещи.

Насколько это опасно? Все ли насекомые заразны? И что делать в случае укуса? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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