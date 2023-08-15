Новости часа: жителей Подмосковья предупредили о высоком риске лесных пожаров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жителей Подмосковья предупредили о высоком риске лесных пожаров в ближайшие дни. Об этом сообщил комитет лесного хозяйства.

Благодаря делу Елены Блиновской блогеры пошли к юристам. Об этом заявила бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

Ученые МАИ разработали линейку электродвигателей для беспилотников и аэротакси. Об этом рассказала пресс-служба МАИ.