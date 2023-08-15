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Общество

Будущие контрактники рассказали, что повлияло на решение отправиться в зону СВО

Будущие контрактники рассказали, что повлияло на решение отправиться в зону СВО

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В Москве на улице Яблочкова продолжает работу единый пункт отбора на службу по контракту. Специалисты организовали процесс обслуживания граждан по принципу офисов госуслуг. Например, для того, чтобы упростить прием кандидатов, специально создали программное обеспечение, которое позволяет вести личные дела и оперативно отслеживать прохождение всех отборочных этапов.

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу в зону СВО.

"Раньше был в Чечне, в Дагестане в командировках. Надо Родину защищать", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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