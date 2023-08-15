Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

На улице Яблочкова в Москве продолжает работу единый пункт отбора на службу по контракту. Внутри все организовано по принципу офисов госуслуг. Например, для того, чтобы упростить прием кандидатов, специально создали программное обеспечение, которое позволяет вести личные дела и оперативно отслеживать прохождение всех отборочных этапов.

"Родные поддержали, решился давно. Еще сначала мобилизации хотел пойти. Патриотизм берет верх. Хочется идти, Родину защищать", – поделился один из добровольцев.

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