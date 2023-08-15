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Общество

В России могут ввести ответственность за пропаганду детского веганства

В России могут ввести ответственность за пропаганду детского веганства

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За пропаганду детского веганства можно будет получить штраф и даже сесть в тюрьму. С просьбой предусмотреть ответственность за неправильное питание детей выступили в Ассоциации производителей детских товаров.

Глава организации Михаил Ветров заявил, что часто молодые родители становятся заложниками моды и лишают своих детей полноценной белковой пищи. Он предложит выпустить специальную памятку, в которой указано, сколько жиров, белков и углеводов необходимо каждому ребенку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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