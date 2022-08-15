Население Земли достигло восьми миллиардов человек. Об этом говорят данные портала Countrymetrics.info.

Мужчин по статистике на планете чуть больше, чем женщин. Россия по населению на девятом месте в мире – чуть более 146 миллионов. Первые два места с большим отрывом заняли Китай и Индия. В обеих странах население приблизилось к полутора миллиардам. На третьем месте США – 336,5 миллионов человек.

Кто впереди всех по приросту населения? Скоро ли мир покорит другую отметку – 10 миллиардов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.