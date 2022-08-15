Демограф рассказал, как будет расти население Земли

Население планеты продолжит увеличиваться. За счет чего это происходит и к чему ведет? Почему и где увеличивается население главным образом? Будет ли увеличиваться население в РФ? Достигнет ли в обозримом будущем население 10 миллиардов? Является ли число 10 миллиардов критической отметкой? Хватит ли на всех ресурсов у планеты?

Демограф рассказал о росте населения планеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.