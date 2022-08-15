Демограф прокомментировал, что население планеты продолжит увеличиваться

По данным специалистов, население планеты продолжит увеличиваться. За счет чего это происходит?

Хватит ли на всех ресурсов ресурсов у планеты? На эти и другие вопросы ответит демограф Алексей Ракша. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.